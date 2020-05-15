США начали поставлять нефть Белоруссии

Начались поставки американской нефти в Белоруссию. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

— С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь, — цитирует главу белорусского МИДа сайт ведомства.

По его словам, поставки стали возможными благодаря договорённостям, которые были достигнуты в ходе визита в Белоруссию государственного секретаря США Майка Помпео и его встречи с президентом Александром Лукашенко 1 февраля 2020 года.

Кроме того, Макей добавил, что поставки американской нефти — часть госстратегии по диверсификации снабжения отрасли нефтепереработки в стране и обеспечению её устойчивой работы в 2020-й и последующие годы.

Также в своём сообщении Макей отметил, что белорусская сторона продолжает вести работу с США по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.

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