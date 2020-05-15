США начали поставлять нефть Белоруссии

Начались поставки американской нефти в Белоруссию. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
— С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь, — цитирует главу белорусского МИДа сайт ведомства.
По его словам, поставки стали возможными благодаря договорённостям, которые были достигнуты в ходе визита в Белоруссию государственного секретаря США Майка Помпео и его встречи с президентом Александром Лукашенко 1 февраля 2020 года.
Кроме того, Макей добавил, что поставки американской нефти — часть госстратегии по диверсификации снабжения отрасли нефтепереработки в стране и обеспечению её устойчивой работы в 2020-й и последующие годы.
Также в своём сообщении Макей отметил, что белорусская сторона продолжает вести работу с США по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.
Ранее Лайф писал, почему Лукашенко опять недоволен российскими ценами на газ, которые являются старым камнем преткновения между Россией и Белоруссией.
Получая нефть и газ по скидке, белорусская сторона всегда отвечала, что получает их как ближайший союзник России на западном направлении и фактически прикрывает Россию. Однако белорусская сторона не раз была замечена в перепродаже ресурсов, запчастей для военной техники и списанного оружия украинским нацистам, которые, по официальной версии Украины, ведут боевые действия против регулярных войск Российской Федерации.