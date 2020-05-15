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Финальные серии "Сверхъестественного" покажут осенью

Съёмки шоу пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

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Финал американского сериала "Сверхъестественное" фанаты смогут увидеть осенью этого года, передаёт Deadline. О переносе показа заключительных серий сообщил президент The CW Марк Педовиц.

Отмечается, что съёмки шоу, которые были приостановлены в связи с пандемией коронавируса, возобновят летом. Именно по такому плану рассчитывает работать студия, исходя из благоприятного сценария развития событий. Как уточнил глава The CW, в сериале осталось снять всего два эпизода, ещё пять уже находятся в стадии постпродакшена.

Также смещён график начала сериального сезона 2020–2021 годов: вместо осени премьеры сезонов стартуют в январе будущего года.

Напомним, сериал "Сверхъестественное" рассказывает о братьях Сэме и Дине Винчестерах, которые путешествуют на "шевроле" по США и расследуют паранормальные явления, сражаясь с демонами, призраками и другими злобными существами.

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