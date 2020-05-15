Финальные серии "Сверхъестественного" покажут осенью

Отмечается, что съёмки шоу, которые были приостановлены в связи с пандемией коронавируса, возобновят летом. Именно по такому плану рассчитывает работать студия, исходя из благоприятного сценария развития событий. Как уточнил глава The CW, в сериале осталось снять всего два эпизода, ещё пять уже находятся в стадии постпродакшена.