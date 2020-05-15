Финальные серии "Сверхъестественного" покажут осенью

Финал американского сериала "Сверхъестественное" фанаты смогут увидеть осенью этого года, передаёт Deadline. О переносе показа заключительных серий сообщил президент The CW Марк Педовиц.
Отмечается, что съёмки шоу, которые были приостановлены в связи с пандемией коронавируса, возобновят летом. Именно по такому плану рассчитывает работать студия, исходя из благоприятного сценария развития событий. Как уточнил глава The CW, в сериале осталось снять всего два эпизода, ещё пять уже находятся в стадии постпродакшена.
Также смещён график начала сериального сезона 2020–2021 годов: вместо осени премьеры сезонов стартуют в январе будущего года.
Напомним, сериал "Сверхъестественное" рассказывает о братьях Сэме и Дине Винчестерах, которые путешествуют на "шевроле" по США и расследуют паранормальные явления, сражаясь с демонами, призраками и другими злобными существами.