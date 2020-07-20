Путин: Проведённые в последнее время крупные мероприятия не вызвали вспышек коронавируса

Президент России Владимир Путин отметил, что проведённые ранее Парад Победы и голосование по поправкам к Конституции РФ не вызвали в стране вспышек коронавируса. Об этом он сообщил во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

— В целом нам удаётся переживать эту тяжёлую ситуацию с минимальными потерями. Мы провели несколько крупных мероприятий: Парад Победы и голосование по поправкам. Ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, — заявил он.

Российский лидер отметил, что в РФ на порядок меньше процент новых заболеваний и летальности от CoViD-19, чем в европейских странах. По словам Путина, это в том числе связано с возможностью государства мобилизовать свои ресурсы и направить из на борьбу с коронавирусом.

Ранее президент России согласился с переносом шествия "Бессмертного полка" на 2021 год.