Путин согласился с переносом шествия "Бессмертного полка" на 2021 год

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Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с решением организаторов "Бессмертного полка" о переносе шествия на 2021 год. Об этом он сообщил во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

— Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придётся перенести мероприятие на следующий год, — сказал он.

Путин пообещал, что шествие пройдёт "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Ранее с предложением перенести акцию "Бессмертный полк", которая должна была состояться 26 июля, выступил народный артист СССР Василий Лановой. Он отметил, что в этом году 9 Мая, 22 и 24 июня десятки миллионов человек вспоминали подвиг отцов, дедов и прадедов, чествовали живых и почтили память ушедших, и предложил провести шествие в полноценном формате 9 мая 2021 года.