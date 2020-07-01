ВЦИОМ: Более 60% россиян смотрели Парад Победы 24 июня

Парад Победы, который состоялся 24 июня, смотрели 61% россиян. Из них 59% посмотрели праздничное шествие по телевизору, а 2% — присутствовали на мероприятиях. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что многие оценили проезд военной техники — 29%. Около 15% респондентов впечатлил проход войск. А 10% опрошенных признались, что парад был достойно организован. Ещё 11% россиян заявили, что им понравилось всё.