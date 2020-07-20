В Ялте коронавирус подтвердился у семи сотрудников городской администрации

В Ялте у семи сотрудников администрации города выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что всех заражённых госпитализировали в больницу № 7 в Симферополе, их состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, за возможными контактными лицами установили медицинское наблюдение, основную часть сотрудников администрации перевели на удалённый режим.