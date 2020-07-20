В Ялте коронавирус подтвердился у семи сотрудников городской администрации

В Ялте у семи сотрудников администрации города выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что всех заражённых госпитализировали в больницу № 7 в Симферополе, их состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, за возможными контактными лицами установили медицинское наблюдение, основную часть сотрудников администрации перевели на удалённый режим.
Помимо профилактических мероприятий принят также ряд постановлений, которые вводят правила, касающиеся ограничительных мер для работы подведомственных подразделений и территориальных органов региона. В частности, речь идёт о соблюдении масочного режима, регулярной дезинфекции, сохранения безопасного расстояния между людьми.