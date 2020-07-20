В Шереметьево пассажиры смогут пройти экспресс-тестирование на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Международный аэропорт Шереметьево запускают экспресс-тестирование на коронавирус для пассажиров вылетающих и прилетающих рейсов. Оно будет осуществляться с помощью тест-систем производства компании EMG ("Эвотек-мирай геномикс"). Об этом сообщили в фонде.

Отмечается, что проект является пилотным для транспортной отрасли. Максимально достоверный результат при таком тестировании можно получить уже через 60 минут.

В РФПИ отметили, что экспресс-диагностика на CoViD-19 вводится в Шереметьево в преддверии открытия международного авиасообщения и отвечает существующим запросам пассажиров. Тестирование будет доступно с 20 июля текущего года для всех категорий пассажиров в здравпункте Терминала В, а с 27 июля — в Терминале D. Результаты анализа выдаются на русском и английском языках.