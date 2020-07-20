Врач рассказал, как оказать первую помощь выпавшему из окна ребёнку

Заведующий отделением нейрохирургии Детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга Александр Рубин перечислил необходимые действия в случае падения ребёнка из окна. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".
По словам врача, упавшего с высоты запрещено активно двигать, так как у него может быть повреждён позвоночник. Рубин подчеркнул, что в первую очередь следует вызвать скорую помощь. Если ребёнок не дышит, ему необходимо сделать искусственное дыхание. А при кровотечении из-за травмы нужно наложить повязку.
Медик также отметил, что чаще всего из окна выпадают малыши от трёх до четырёх лет. По его словам, это происходит буквально за секунды: родители отвернулись — а ребёнок уже упал.
Напомним, ранее врач рассказал, почему не стоит отдавать в детсад детей младше трёх лет. Как оказалось, дело не только в привязанности к родителям. По словам специалиста, в раннем возрасте у малышей не до конца сформирована иммунная система.