Врач рассказал, как оказать первую помощь выпавшему из окна ребёнку

Заведующий отделением нейрохирургии Детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга Александр Рубин перечислил необходимые действия в случае падения ребёнка из окна. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам врача, упавшего с высоты запрещено активно двигать, так как у него может быть повреждён позвоночник. Рубин подчеркнул, что в первую очередь следует вызвать скорую помощь. Если ребёнок не дышит, ему необходимо сделать искусственное дыхание. А при кровотечении из-за травмы нужно наложить повязку.

Медик также отметил, что чаще всего из окна выпадают малыши от трёх до четырёх лет. По его словам, это происходит буквально за секунды: родители отвернулись — а ребёнок уже упал.