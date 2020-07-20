Ушёл из жизни режиссёр "Волшебника Изумрудного города" и "Приключений Незнайки"

Режиссёр "Волшебника Изумрудного города" и "Приключений Незнайки и его друзей" Александр Боголюбов скончался. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Он также является режиссёром игровых фильмов "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня", где также выступал в роли сценариста.

Ранее в текущем году Боголюбова несколько раз госпитализировали (в январе и июне), о чём сообщал его сын Оскар Кучера. Однако о диагнозе деятеля искусства не сообщается.