Ушёл из жизни режиссёр "Волшебника Изумрудного города" и "Приключений Незнайки"

Режиссёр "Волшебника Изумрудного города" и "Приключений Незнайки и его друзей" Александр Боголюбов скончался. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
Он также является режиссёром игровых фильмов "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня", где также выступал в роли сценариста.
Ранее в текущем году Боголюбова несколько раз госпитализировали (в январе и июне), о чём сообщал его сын Оскар Кучера. Однако о диагнозе деятеля искусства не сообщается.
Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. В 1962 году он окончил режиссёрский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Работал режиссёром в Одесской киностудии, в студии "Киевнаучфильм", а также в "Мульттелефильме". Был режиссёром-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения "Экран".