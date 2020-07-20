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Опубликовано 20 июля 2020, 13:14

На борту захваченного в Гвинейском заливе танкера находятся семь россиян

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Среди заложников пиратов также могут быть граждане Украины.

Семь российских граждан находятся на борту захваченного пиратами танкера в Гвинейском заливе, сообщило Посольство России в Нигерии в Twitter.

Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся семь российских граждан, — говорится в сообщении.

Напомним, что на борту танкера могут также быть граждане Украины. Судно шло из столицы Того Ломе под флагом Либерии. По данным портала Dryad Global, статус судна в настоящее время отображается как "не под командованием". Судно, предположительно, перевозило как нефть, так и химические вещества.

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Алексей Дёмин
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