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Пелагея наняла охрану после анонимных угроз из-за развода с Телегиным

Подруга певицы рассказала, что спортсмен никак не помогает воспитывать общую дочь и приезжает очень редко, чтобы "отчитаться перед подписчиками в "Инстаграме".

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Певица Пелагея начала получать анонимные угрозы в ходе бракоразводного процесса с хоккеистом Иваном Телегиным. Опасаясь за себя и семью, она наняла охрану. Об этом изданию "Стархит" рассказала подруга артистки Александра Соколова.

Недавно звезда подала на алименты, утверждая, что Телегин ей не помогает обеспечивать трёхлетнюю дочь. Тот в ответ поднял вопрос о разделе имущества. Поклонники и фанаты неоднозначно отреагировали на скандальный процесс.

Ладно, плохие комментарии, так ведь ей ещё и анонимные угрозы стали поступать. Поэтому пришлось нанять охрану на какое-то время. Пока страсти не улягутся, — подчеркнула приятельница Пелагеи.

Она также опровергла слова представителей спортсмена, заявляющих, что тот помогает растить дочь. Соколова утверждает, что певица не только разрешает, но и просит отца ребёнка почаще приезжать, однако тот не проявляет такого желания. За год до разрыва он якобы виделся с малышкой "всего несколько раз", да и то недолго. После каждого 15-минутного визита он публиковал "отчёт" в "Инстаграме", предварительно сфотографировавшись с дочерью. Последний раз Телегин видел девочку на её дне рождения, который полностью организовала и оплатила её мама.

На новость о подаче иска на алименты хоккеист отреагировал поспешной просьбой о встрече во время самоизоляции. Артистка отказалась, опасаясь за здоровье семьи. Позже выяснилось, что у её бывшего супруга диагностирован коронавирус. Ближайшее заседание по бракоразводному процессу состоится 20 июля.

О разводе в декабре 2019-го сообщила сама Пелагея после новостей о том, что у Телегина появилась другая. Новой возлюбленной хоккеиста оказалась блондинка Мария Гончар, которую называют дочкой богатых родителей, любящей тусовки. Несмотря на подобные обстоятельства, певица повела себя тогда довольно мудро и заявила о надежде остаться хорошими родителями. "Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси", — писала она в своём инстаграме.

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