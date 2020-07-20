"Это был шок!" В Тюменской области врач вытащил из уха пациента живую улитку

В Тюменской области врач-оториноларинголог вытащил из уха пациента живую улитку длиной менее сантиметра. Об этом сообщила пресс-служба местной больницы.

Как уточняется, мужчина пришёл на приём с жалобами на заложенность и чувство шевеления в слуховом проходе. Пациент предположил, что в ухе завелось насекомое и оно вызывает дискомфорт. Его опасения оказались не напрасны — при промывании доктор извлёк из органа моллюска.

— Это был шок! — признался пациент.

Мужчина назвал случай курьёзным и рассказал, что купал собаку в водоёме, но сам не заходил в воду. Когда пёс вышел на сушу и отряхнулся, пациент почувствовал что-то на ухе, смахнул, но, видимо, только протолкнул улитку глубже. Дома он вместе с супругой попытался самостоятельно извлечь инородное тело, но понял, что делать этого не стоит, и обратился к специалистам.