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Шествие "Бессмертного полка" перенесли на 2021 год

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что в следующем году акция пройдёт "широко, мощно, по достоинству, красиво".

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Видео © VK / Бессмертный полк России

Шествие "Бессмертного полка" пройдёт 9 Мая 2021 года из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Представители общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" считают, что проводить акцию нужно, когда "здоровью людей ничто не будет угрожать".

Отрадно, что президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан, — сказано в сообщении на официальном сайте движения.

Напомним, провести "Бессмертный полк" 9 Мая 2021 года ранее предложил народный артист СССР Василий Лановой.

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