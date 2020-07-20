Шествие "Бессмертного полка" перенесли на 2021 год

Шествие "Бессмертного полка" пройдёт 9 Мая 2021 года из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Представители общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" считают, что проводить акцию нужно, когда "здоровью людей ничто не будет угрожать".