Шествие "Бессмертного полка" перенесли на 2021 год

Шествие "Бессмертного полка" пройдёт 9 Мая 2021 года из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Представители общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" считают, что проводить акцию нужно, когда "здоровью людей ничто не будет угрожать".
— Отрадно, что президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан, — сказано в сообщении на официальном сайте движения.
Напомним, провести "Бессмертный полк" 9 Мая 2021 года ранее предложил народный артист СССР Василий Лановой.