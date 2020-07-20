Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лайф публикует видео с места убийства 90-летнего доцента ВГИКа

На теле женщины обнаружили многочисленные колото-резаные ранения.

640

Видео © LIFE

Лайф публикует кадры дома на Кутузовском проспекте, в котором обнаружили убитой 90-летнего доцента ВГИКа Иду Борисовну Шур.

Как стало известно Лайфу, к правоохранителям обратилась подруга погибшей, которая несколько суток не могла связаться с Шур. Согласно данным следствия, на теле пожилой женщины обнаружили многочисленные колото-резаные ранения.

По данным нашего источника, в квартире Иды Борисовны Шур не было никаких антикварных ценностей или больших сумм денег. Внук доцента ВГИКа в последний раз навещал убитую в январе этого года, к пожилой женщине были прикреплены два соцработника.

Выбор редакции

Loading...