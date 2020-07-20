Лайф узнал о трёх подозреваемых в нападении на экс-директора "Ростсельмаша"

Трое подозреваемых в нападении на бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в его собственном доме в Ростовской области в последнее время проживали в Санкт-Петербурге. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, двое из мужчин — братья из Азова, а третий — муж их сестры, уроженец Петербурга. Как стало известно Лайфу, последний занимается перевозками и грузовым транспортом. Сейчас подозреваемых допрашивают.

Напомним, накануне неизвестные ворвались в дом Юрия Пескова и избили его. Сестру экс-директора "Ростсельмаша" они пытали, в результате чего женщина погибла. Сам Песков после нападения лишился памяти. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Разбой". По предварительным данным, целью преступников было имущество потерпевших. Лайф сообщал, что трое подозреваемых в нападении задержаны. Также, по нашим данным, они могут быть причастны и к убийству 100-летного ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Сейчас следователи проверяют эту информацию.