СКР показал, что творилось в доме экс-директора "Ростсельмаша" после разбойного нападения — видео

Следственный комитет обнародовал кадры оперативной съёмки из дома бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в селе Новомаргаритове под Ростовом. Напомним, что, по предварительным данным, целью преступников было имущество потерпевших. Судя по обстановке, Песков и его семья — люди состоятельные, но жили без особых излишеств. Гостиная, где развернулись следственные мероприятия, обставлена добротной мебелью, на стенах висят картины, а также фотографии и трудовые награды домовладельца.

Напомним, накануне неизвестные ворвались в дом Пескова и избили его. Сестру экс-директора они пытали, в результате чего женщина погибла. Сам Песков после нападения лишился памяти. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Разбой".