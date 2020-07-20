В Китае начали продавать "скопированный" автомобиль Владимира Путина

Китайский завод Hongqi, выпускающий автомобили для правительственных чиновников КНР, опубликовал официальный прайс-лист на флагманский седан H9. Четырёхдверный седан с обилием хрома и двадцатыми дисками в базовой комплектации стоит 330 тысяч юаней (3,7 млн рублей). Это на треть дешевле конкурентов из "немецкой тройки" — Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-Series. Автомобиль, который в Китае называют не иначе как конкурентом российскому автомобилю Aurus, будет продаваться и на экспорт.

Hongqi H9 построен на основе заднеприводной платформы с продольным расположением двигателя. Под капотом расположилась 252-сильная "мягкая" гибридная система с 2,0-литровой "турбочетвёркой" и 48-вольтовым стартер-генератором. Старшая комплектация Н9 оснащается 272-сильным V6 объёмом 3,0 литра. Оба мотора комплектуются "роботом" с двойным сцеплением и активной пневмоподвеской.