Ведро с болтами или гордость страны. Откуда отечественные механики воровали проекты автомобилей

Российскому автомобилестроению исполнилось 124 года. 14 июля 1896 года на выставке в Нижнем Новгороде был показан первый российский автомобиль. Но тот, как и многие последующие, был просто "содран" с зарубежных.

Российский и советский автопром в разные времена ругали за отставание в качестве, сборке и надёжности, но и хвалили за проходимость, универсальность и дизайн. Правда, дизайн, как и многие внутренности, разработчики в разное время просто заимствовали у более продвинутых в автоделе западных аналогов.

1. Первый российский автомобиль Фрезе и Яковлева, 1896 год

Автомобиль Фрезе и Яковлева. Фото © Wikipedia

Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания прошёл испытания в мае 1896 года, а 14 июля модель была выставлена на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и совершала там демонстрационные поездки. Автомобиль Петра Фрезе и Евгения Яковлева развивал скорость до 21 км/ч и проходил без дозаправки 20 км. Двухместный открытый корпус и колёса были деревянными, в фарах ставились свечи.

Российские механики, правда, автомобиль этот придумали не сами, а подсмотрели идею на выставке в Чикаго. Там Яковлев, занимавшийся двигателями, увидел один из первых автомобилей серийного производства — немецкий "Бенц" модели "Вело". Он привлёк внимание инженеров. Именно поэтому они решили построить подобную машину. Несмотря на разрекламированность и желание заработать, даже бывший на той выставке в Нижнем Новгороде царь Николай II не обратил внимание на "ноу-хау".

Первый автомобиль Карла Бенца. Фото © Public Domain

2. "Руссо-Балт", модель С-24/30, 1909 год

"Руссо-Балт", модель С-24/30. Фото © Public Domain

Следующая модель авто, которая уже стала гордостью Российской империи. Вот только разработали её совсем не русские инженеры. На должность главного конструктора был приглашён 26-летний бельгиец Жульен Поттера. Первую партию машин Поттера представил спустя всего год после начала работ. Самой первой и самой массовой моделью "Руссо-Балта" стала С-24/30. Машина бельгийского конструктора вышла надёжной: во время одного из тестовых заездов водитель въехал в избу — машина не пострадала, а вот изба развалилась.

3. ЗиС-5, 1934 год

ЗиС-5. Фото © Wikipedia

"Три брата коммуниста" — такое прозвище дали бойцы республиканской Испании этому грузовику, по-своему переиначив кириллическую надпись "З-И-С" на заводской марке. Около двух тысяч грузовиков ЗиС-5 получила Испания от СССР в годы Гражданской войны 1936–1939 годов. Неприхотливые, удобные для ремонта трёхтонки ЗиС-5 продолжали служить там ещё очень долго. Но и здесь в основу разработки лёг американский грузовик Autocar. Причём, когда появился российский аналог, модель уже, как писали современники, получилась устаревшей вместе с прототипом.

Американский Autocar Dispatch SA. Фото © trucksplanet

4. ЗИС-101, 1936 год

ЗИС-101. Фото © Wikipedia

Первый в СССР довоенный лимузин. Один из любимых автомобилей самого вождя народов Иосифа Сталина. Да и должен быть гордостью для всей страны. Ведь и производился он на заводе имени Сталина. Лимузин предполагался семиместным и мог вместить даже большую семью. Но, пожалуй, ни у одной советской семьи на тот момент не было ни средств, ни возможностей купить такой автомобиль, как и долгие годы после. Выглядит он солидно, да и по всем законам мировой автоэволюции выполнен, есть даже отопитель салона и радиоприёмник.

Правда, здесь советские конструкторы тоже слукавили. Наверное, Сталин и не подозревал, что перемещается на копии немецкого Buick-32-90. Тот был, правда, несколько массивнее. Поэтому советские конструкторы спроектировали, по сути, нечто среднее между Buick и Cadillac V8 1934 года.

Немецкий Buick-32-90. Фото © Public Domain

Cadillac V8. Фото © Auto.VERcity

5. ГАЗ-М20 "Победа", 1946 год

ГАЗ-М20 "Победа". Фото © Wikipedia

История знаменитой легковушки ведёт свой отсчёт с победы под Сталинградом (именно тогда началась разработка автомобиля), а мир увидел её после победы над Германией, и названа она была, естественно, "Победа". Впервые на этом автомобиле появились новые, неизвестные ещё советскому автолюбителю детали, и чуть ли не сам Сталин дал такое название гордости советского автопрома, выбрав между продажей "Родины", возможно, даже и за рубеж, и "Победой".

Вот только внешне отечественная "Победа" очень напоминает американский Chevrolet Fleetline Aerosedan, который был выпущен на четыре года раньше в США, в самом начале Великой Отечественной войны.

Американский Chevrolet Fleetline. Фото © Wikipedia

6. ГАЗ-21 "Волга", 1956 год

ГАЗ-21 "Волга". Фото © Wikipedia

Один из первых советских автомобилей среднего класса. Производство ГАЗ-21 на самом Горьковском автозаводе продолжалось до 15 июля 1970 года, но ещё долгое время после этого сборка по сути новых автомобилей проходила на авторемонтных заводах. "Волга" выпускалась в двух вариантах оформления: обычном и улучшенном. Последний в водительской среде назывался "люксовый хром". В экспортном исполнении на "Волгу", помимо красивой отделки, устанавливался форсированный до 85 лошадиных сил двигатель.

К сожалению, самая известная, пожалуй, "Волга" тоже не исключение. Дизайн практически полностью повторяет американский Kaiser Henry J, выпущенный ещё в 1950 году.

Американский Kaiser Henry J. Фото © Wikipedia

7. ГАЗ-13 "Чайка", 1959

ГАЗ-13 "Чайка". Фото © Wikipedia

Легковой автомобиль представительского класса был спроектирован в конце 1950-х, чтобы заменить устаревший лимузин ЗИМ. Проект был поручен Горьковскому автомобильному заводу. В качестве названия было предложено два варианта: "Чайка" и "Стрела". Остановились на первом, потому что якобы после "Волги" ведь символично, что над Волгой летит чайка.

Но и здесь не без заимствований. Как говорится, найдите десять отличий с американским автомобилем премиум-класса марки Packard.

Американский Packard Patrician 400. Фото © Public Domain

8. ВАЗ-2101 "Копейка", 1970 год

ВАЗ-2101 "Копейка". Фото © Wikipedia

ВАЗ-2101 стал прототипом будущей советской автомобильной "классики". Производство его завершилось только в 2012 году. Но и здесь основа и даже первое производство зарубежные. Основа проекта была заложена в 1966-м, когда СССР заключил договор с итальянской компанией Fiat. Страны в том числе договорились о строительстве завода на территории Советского Союза, а также определили модели, которые предполагалось запустить. Для среднего класса — ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102. Прототипом для них стал автомобиль Fiat 124. В народе новую модель сперва назвали "Единичка", а затем, когда "Жигули" снискали популярность, прозвище сменилось на "Копейку". На первый взгляд даже отличить ВАЗ-2101 от его прототипа не так просто.

Итальянский автомобиль Fiat 124. Фото © Wikipedia

9. УАЗ-469, 1972 год

УАЗ-469. Фото © Wikipedia

Этот вездеход был готов ещё в 1962 году. Но у страны не находилось денег на его освоение. И, возможно, снова без вмешательства иностранцев ничего бы с очередной моделью советского автопрома не произошло. Международную известность автомобиль получил благодаря итальянскому дистрибьютору "Марторелли и сыновья", который стал везде продавать и продвигать советскую технику. Именно поэтому сегодня этот проходимый практически по любому бездорожью автомобиль можно увидеть далеко за пределами России. В Японии, например, есть фан-клуб УАЗ — единственный клуб российской автомобильной марки в этой стране.

10. ВАЗ-2121 "Нива", 1977 год

ВАЗ-2121 "Нива". Фото © Wikipedia