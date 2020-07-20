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Генпрокуратура признала семь иностранных организаций нежелательными в России

Их деятельность связана с сектой "Фалуньгун" и представляет угрозу безопасности страны.

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Фото © Артём Житенев / ТАСС

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность семи иностранных организаций на территории страны. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства, там же можно ознакомиться со списком этих сообществ и ассоциаций.

Как уточняется, речь идёт об одной британской и шести американских организациях. Большинство из них связаны с сектой "Фалуньгун", которая запрещена на территории материкового Китая, но широко распространена в Гонконге.

Установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности Российской Федерации, — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как отмечается, информация о решении направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее Лайф писал, что правоохранители пресекли собрание адептов секты "Фалуньгун" в одном из подмосковных домов отдыха.

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