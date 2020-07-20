Обнаружили лишь сланцы и панамку. В Башкирии ищут 10-летнюю школьницу, пропавшую после вылазки на пляж

В Башкирии родственники разыскивают десятилетнюю Катю Столбову, пропавшую после вылазки на местный пляж. Об обстоятельствах таинственного исчезновения Лайфу рассказала сестра школьницы Алёна.

По её словам, девочка исчезла накануне рано утром на стрелке рек Уфимка и Салдыбаш. Туда ребёнок пришёл, пытаясь найти двоюродную сестру, ловившую в это время рыбу.

Фото предоставлено Лайфу 1 / 4

— Катя очень сильно по ней соскучилась, два раза ходила её искать и не нашла, на третий раз она взяла жилет детский для воды и пошла к воде, хотя воды она очень боялась, — рассказала родственница пропавшей.

Рыбачившая двоюродная сестра услышала всплески воды и барахтанье. На пляже она заметила мужчину, сидевшего в машине. На просьбу о помощи неизвестный ответил отказом и уехал, заявив, что плавать не умеет. После этого двоюродная сестра Кати побежала домой, чтобы вызвать спасателей.

— Пока поиски не увенчались успехом, найдены только панамка и двое сланцев, в которых была маленькая Катя, — добавила Алёна.