Россиянам выдали 80 тысяч льготных ипотек под 6,5% на 200 млрд рублей

Российские банки выдали 80 тысяч ипотечных кредитов по субсидированной ставке в 6,5%. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на руководителя Аналитического центра Дом.рф Михаила Гольдберга. По его словам, из 325 тысяч заявок на льготные кредиты было одобрено более 216 тысяч. Таким образом, процент одобрения составляет 76%.

— Уже выдано более 80 тысяч кредитов на 200 миллиардов рублей. Мы видим огромный спрос на такую ипотеку, — отметил Гольдберг. — Это особенно важно сейчас, когда после долгого периода самоизоляции у граждан накопился отложенный спрос на новое жильё, а застройщикам необходимо нарастить продажи для возврата к плановым графикам финансирования строительных проектов.

По Москве получено уже 48 с половиной тысяч заявок, из них 32,8 тысячи уже одобрено банками. Более того, в столице уже выдано 9,8 тысячи льготных кредитов на общую сумму 47,3 миллиарда рублей.