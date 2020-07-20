Главный герой Игр-80. Рождение и смерть легендарного олимпийского мишки

На трибунах Центрального стадиона имени Ленина становится тише, хотя он и заполнен под завязку. Ещё больше людей прильнули к экранам телевизоров. Ставший уже родным мишутка с поясом из олимпийских колец улетает в небо на воздушных шарах под песню "До свидания, наш ласковый Миша" в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой. И всё, слёзы. У всей огромной страны.

Легендарный мишка родился на свет в 1977 году, ему в этом году уже 43! Его нарисовал художник Виктор Чижиков, работавший в журналах "Крокодил", "Весёлые картинки" и "Мурзилка". Он сделал примерно сотню набросков медведя, и один из них очень приглянулся комиссии конкурса. В цвете он стал ещё лучше, но не хватало главного — олимпийской символики! Тогда художник придумал хитрый ход: нацепил на мишку пояс с пряжкой в виде тех самых пяти колец.

Мне этот пояс во сне приснился! Чуть позже проходила выставка всех талисманов, которые Олимпийский комитет заказал профессионалам. На выставке было шестьдесят медведей. И ждали лорда Килланина, председателя Международного олимпийского комитета, чтобы он высказал своё мнение. Тот вошёл, походил-походил, потом подошёл к моему медведю и сказал: "Так вот же он!" Потом посмотрел на часы и говорит: "Так, куда мы ещё должны сегодня успеть?" Виктор Чижиков Отец олимпийского мишки

В конце 1977 года Мишка официально был утверждён символом Олимпиады-80. Его изображение печатали на вымпелах и плакатах, он не слезал с первых полос газет и превратился в почтовую марку. И, конечно, в миллион игрушек.

Художник Виктор Чижиков со своим творением. Фото © Фотохроника ТАСС / Вячеслав Ун Да-син

Само собой, не обходилось и без попыток оживить так полюбившийся народу олимпийский образ. Вот, например, трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь позирует с цирковым медведем с олимпийским поясом — комбо!

Фото © Фотохроника ТАСС / Юрий Иванов

А эта попытка сделать советского маскота выглядела жутковато.

Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Яковлев

К самой Олимпиаде требовалось сделать ту самую гигантскую куклу, которая трагично будет улетать в московское небо. Изготовить аэростат планировалось в Научно-исследовательском институте резиновой промышленности Москвы, однако заказ оказался слишком большим. В итоге восьмиметровая надувная кукла родилась в филиале НИИ в Сергиевом Посаде, который тогда назывался Загорском.

Фото © Фотохроника ТАСС / Борис Клипиницер

Как известно, чем больше размер, тем больше и проблемы. Именно это случилось с мишкой. Он предательски не хотел лететь вертикально: всё время заваливался на бок, ложился на спину или вообще "вставал на голову". Тогда пришлось придумывать, как заставить мишку лететь правильно. Решение пришло гениальное и логичное: утяжелить ноги и привязать к верхним лапам гирлянды воздушных шаров, чтобы медведь перестал крутиться. "Кожей" для мишки послужила прорезиненная ткань, а вверх его поднимал гелий (и гордость за страну, конечно же).

Фото © Фотохроника ТАСС / Сергей Метелица

После эпохального пролёта над будущими "Лужниками" мишка приземлился на Воробьёвых горах и даже якобы сбил пивную будку. Гигантский аэростат забрали оттуда и отвезли на склад. После отказа продавать символ Олимпиады немецкой фирме его решили выставить на всеобщее обозрение на ВДНХ. Недолго покрасовавшись в павильоне "Юный техник", мишка отправился пылиться на склад, где его в итоге съели крысы.

Но так погибло лишь одно из воплощений олимпийского мишки, сам же он как символ продолжил жить и даже увидел сочинскую Олимпиаду! Но главным героем там был уже его "сын".