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Полицейские навестили двухлетнего мальчика, которого избивал отчим — видео

Ребёнок находится в больнице, ему провели компьютерную томографию головного мозга.

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Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Дмитрове майор полиции навестила двухлетнего мальчика, которого более двух недель избивал 22-летний сожитель его матери. Ксения Герасимова познакомилась с малышом, подарила ему игрушку и пожелала скорейшего выздоровления.

Сейчас ребёнок, сбежавший из дома в поисках мамы, находится в больнице. Как сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Татьяна Петрова, в отношении женщины возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Состояние его стабильное, расценивается как средней тяжести, — рассказали в медучреждении.

Ранее Лайф писал, что в детском доме в Твери воспитатель ударила по лицу мальчика, сорвавшего цветок. Местные следователи проверяют информацию о нанесении побоев малолетнему.

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