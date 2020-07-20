Полицейские навестили двухлетнего мальчика, которого избивал отчим — видео

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В Дмитрове майор полиции навестила двухлетнего мальчика, которого более двух недель избивал 22-летний сожитель его матери. Ксения Герасимова познакомилась с малышом, подарила ему игрушку и пожелала скорейшего выздоровления.

Сейчас ребёнок, сбежавший из дома в поисках мамы, находится в больнице. Как сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Татьяна Петрова, в отношении женщины возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

— Состояние его стабильное, расценивается как средней тяжести, — рассказали в медучреждении.