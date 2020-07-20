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"Мы сажаем, он выдёргивает". В тверском детдоме воспитатель ударила ребёнка по лицу за сорванный цветок

Информацию о нанесении побоев малолетнему проверяют следователи.

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Видео © Telegram-канал "Подъём"

В специализированном доме ребёнка "Теремок" в Твери воспитатель ударила по лицу маленького мальчика, сорвавшего цветок. Об этом изданию "Подъём" рассказала местная жительница.

По словам Натальи, вместе с супругом она увидела, как женщина со всей силы бьёт ребёнка по лицу. На вопрос, зачем она это сделала, воспитательница ответила, что мальчик вырвал цветок из клумбы и заслужил такое обращение.

Я считаю, это нормально. По щеке если я стукнула, значит, он заслужил это. Ударить надо. Мы сажаем цветы, он выдёргивает, — заявила сотрудница детдома.

Наталья считает, что таким людям, как эта воспитательница, не место в детских учреждениях. Проверку информации о нанесении побоев малолетнему начали местные следователи. По её итогам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

Ранее в Самаре завели уголовное дело на воспитательницу, вытряхнувшую двухлетнюю девочку из игрушечной коляски. После случившегося ребёнок упал на пол и стал плакать, женщина продолжала сидеть на месте, не обращая на малышку внимания. Сама воспитательница и сотрудница, наблюдавшая за происходящим, были уволены.

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