Джабаров — об авторах статьи про "тайное оружие России" в Чёрном море: Горилки много приняли

Вся информация о российском вооружении в Чёрном море находится в открытом доступе, а авторы статьи о "тайном оружии" явно были не в себе при составлении опуса, заявил в беседе с телеканалом "360" член Совета Федерации Владимир Джабаров.

— Те, кто выдал эту новость, вчера горилки много приняли — все-таки выходной день был. Выдают какие-то новости несусветные, — сказал сенатор.

Он заметил, что так называемое расследование — очередная попытка властей отвлечь украинцев от внутренних проблем. По его словам, заявление укладывается в наблюдающуюся тенденцию поиска врага в лице России в любой ситуации.