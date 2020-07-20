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Джабаров — об авторах статьи про "тайное оружие России" в Чёрном море: Горилки много приняли

Сенатор считает, что так называемое "расследование" — очередная попытка властей отвлечь украинцев от внутренних проблем.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вся информация о российском вооружении в Чёрном море находится в открытом доступе, а авторы статьи о "тайном оружии" явно были не в себе при составлении опуса, заявил в беседе с телеканалом "360" член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Те, кто выдал эту новость, вчера горилки много приняли — все-таки выходной день был. Выдают какие-то новости несусветные, — сказал сенатор.

Он заметил, что так называемое расследование — очередная попытка властей отвлечь украинцев от внутренних проблем. По его словам, заявление укладывается в наблюдающуюся тенденцию поиска врага в лице России в любой ситуации.

Ранее Лайф рассказывал, что России предрекли новую эпоху господства на рынке вооружения после появления С-500.

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