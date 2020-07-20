Путин одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании

Президент РФ Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") бюджетирования на муниципальном уровне. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Первый документ вносит изменения, которые позволят гражданам определять, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. После общественного обсуждения инициативные проекты будут вноситься в администрацию региона, причём их реализация будет в том числе под контролем общества. Второй закон наделяет Минфин РФ полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной для россиян форме.
Инициатором внесения проекта может стать группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать её минимальную численность.
Напомним, ранее Владимир Путин утвердил индексацию окладов госслужащих на 3% с 1 октября 2020 года. Повышение также затронет оклады дипломатов, работающих как внутри страны, так и за рубежом.