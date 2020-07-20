Путин одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании

Первый документ вносит изменения, которые позволят гражданам определять, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. После общественного обсуждения инициативные проекты будут вноситься в администрацию региона, причём их реализация будет в том числе под контролем общества. Второй закон наделяет Минфин РФ полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной для россиян форме.