Путин подписал закон об отсрочке задолженностей для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отсрочку платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии CoViD-19 бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно инициативе предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей получат возможность единожды воспользоваться внесудебной рассрочкой (продолжительностью до года и не позднее чем до августа 2021 года) по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 миллионов рублей.

Данный закон будут применять к документам, предъявленным к исполнению до 1 октября.

Имеющие задолженности должны будут их гасить каждый месяц равными платежами. Если график будет сорван, постановление об отсрочке отменят. Те, кто решит прибегнуть к помощи рассрочки, не смогут совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества.

Должникам-юрлицам тоже какое-то время нельзя будет выплачивать дивиденды и другие платежи по бумагам, доходы по полям, а также распределять прибыль среди учредителей.

Помимо прочего, рассрочка также предназначена для россиян-пенсионеров, у которых нет других источников дохода, кроме пенсий. В частности, имеются в виду долги по кредитам в размере до миллиона рублей. На такие займы можно получить отсрочку до двух лет.