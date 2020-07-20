Полицейские задержали жителя Новокузнецка, устроившего драку с кондуктором трамвая — видео

В Новокузнецке задержали мужчину, который на днях набросился на кондуктора трамвая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошёл на днях и попал на камеры телефонов неравнодушных пассажиров. На кадрах видна только развязка конфликта: как мужчина бьёт девушку-кондуктора в грудь, отталкивая, но тут же получает сдачи, после чего валит пострадавшую на пол. Свидетели произошедшего вступились за кондуктора, и нарушитель сбежал из трамвая.

К правоохранителям за помощью обратилась сама пострадавшая девушка, которой предварительно диагностировали ушиб грудной клетки. По её словам, она сделала замечание пьяному пассажиру по поводу его состояния, а в ответ он её ударил. Нарядам полиции, дежурящим на улицах, тут же передали информацию о дебошире, и через некоторое время его задержали.