Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

В маршрутном такси № 101А города Днепра случился конфликт между пассажирами. Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".

По словам очевидцев, одна из пенсионерок проигнорировала слова пассажирки и демонстративно села на оплаченное место, достав книгу. Другие находившиеся в салоне пенсионерки присоединились к ней, принявшись оскорблять женщину. Также отмечается, что от оплатившей два места "пахло спиртным".

В итоге словесная перепалка переросла в драку. Пенсионерки начали плеваться в оппонентку и кричать на неё, однако всех превзошёл сидящий рядом мужчина. Он встал и трижды ударил пассажирку по голове — так, что та отлетела в стекло. После этого её вытолкнули из автобуса, порвав футболку и выдрав несколько волос. За пострадавшую пытались вступиться некоторые очевидцы конфликта, однако остановить беззаконие никто не решился.

Одна из пассажирок уточнила информацию об инциденте, отметив, что женщина вовсе не оплатила проезд и стала оскорблять всех, находившихся в салоне. По её словам, хулиганка также ударила одну из пенсионерок "ногой по голове". Мужчина же, который напал на неё, сначала просил успокоиться и не материться, а уже затем применил физическую силу. При этом водитель маршрутного такси никак не реагировал на конфликт.

По словам главы профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаила Тонконогого, водитель будет писать объяснительную, почему он не попытался уладить конфликт.

— В такой ситуации водитель был обязан остановить автобус, заглушить двигатель и попытаться урегулировать конфликт. Если ему это не удаётся, он должен вызвать полицию, — подчеркнул Тонконогий.

О дальнейшем состоянии избитой женщины ничего не известно.