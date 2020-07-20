"Дайте сказать". Интервью Михаила Дегтярёва проекту Лайфа

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. В свою очередь, арестованный губернатор региона Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой "В связи с утратой доверия".

Михаилу Дегтярёву 39 лет, он родился в Самаре, является депутатом Госдумы от ЛДПР, главой Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, автором научных работ по теме административно-правового регулирования в сфере спорта. Кроме того, он участник обучения в Программе развития кадрового управленческого резерва (так называемой школы губернаторов).