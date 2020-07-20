Украинский МИД выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором выразило протест в связи с посещением Крыма президентом России Владимиром Путиным.

Путин побывал в Крыму сегодня, 20 июля. На судостроительном заводе "Залив" в Керчи глава государства принял участие в закладке нового универсального десантного корабля "Иван Рогов".

— В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации, — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В Киеве назвали поездку Владимира Путина "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" и "пренебрежением к общепризнанным нормам международного права".