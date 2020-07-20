Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Украинский МИД выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что осуждают все поездки на полуостров российских чиновников.

454
Post cover

Фото © ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором выразило протест в связи с посещением Крыма президентом России Владимиром Путиным.

Путин побывал в Крыму сегодня, 20 июля. На судостроительном заводе "Залив" в Керчи глава государства принял участие в закладке нового универсального десантного корабля "Иван Рогов".

В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации, — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В Киеве назвали поездку Владимира Путина "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" и "пренебрежением к общепризнанным нормам международного права".

Напомним, полуостров стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Выбор редакции

Loading...