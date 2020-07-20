Путин принял участие в закладке нового универсального десантного корабля "Иван Рогов" в Керчи

Президент РФ Владимир Путин на судостроительном заводе "Залив" в Керчи принял участие в закладке нового универсального десантного корабля "Иван Рогов".

— Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладывается шесть новых кораблей дальней морской зоны. А атомные подлодки, которые также закладываются, названы в честь городов воинской славы, — отметил Путин.

Десантные корабли и фрегаты будут носить имена прославленных военачальников и флотоводцев. Путин отметил, что новые корабли ощутимо укрепят потенциал Военно-морского флота РФ и повысят его стратегические возможности.

Закладную доску секции второго вертолётоносца "Митрофан Москаленко" установили вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны России Алексей Криворучко, главком ВМФ Николай Евменов. Также сегодня в Северодвинске заложили две новые атомные подлодки модернизированного проекта 885М "Ясень-М", они получат имена "Воронеж" и "Владивосток".