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IT-эксперт при Госдуме предостерёг от использования VPN для защиты от хакеров

Ранее в открытом доступе оказались данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов.

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Фото © Pixabay

Защита личных данных при помощи VPN-соединения не поможет при защите персональных данных от утечки, рассказал Ura.ru член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Иногда [VPN-сервисы] необходимы по работе — для передачи коммерческих данных. В повседневности они не имеют никакой ценности. Пользователь, устанавливая VPN, считает, что он себя обезопасил, но провайдер сервиса может допустить утечку данных, — заявил он изданию.

По словам эксперта, такие сервисы в повседневной жизни не нужны, так как если человек не совершает преступлений, то ему нет необходимости скрывать что-либо при помощи VPN. Он также добавил, что обычный человек может легко ошибиться с выбором надёжной компании из тысяч предлагающих защищённое соединение.

Ранее Лайф сообщал, что персональные данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов оказались в открытом доступе в Интернете. Специалисты обнаружили на открытом сервере адреса электронной почты, данные о моделях смартфонов, пароли, IP-адреса, домашние адреса, идентификаторы устройств и другую информацию общим объёмом в 1,2 терабайта. Отмечается, что утечка произошла из таких сетей, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. У некоторых из них миллионы скачиваний с Google Play и App Store и высокие рейтинги.

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