IT-эксперт при Госдуме предостерёг от использования VPN для защиты от хакеров

Защита личных данных при помощи VPN-соединения не поможет при защите персональных данных от утечки, рассказал Ura.ru член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

— Иногда [VPN-сервисы] необходимы по работе — для передачи коммерческих данных. В повседневности они не имеют никакой ценности. Пользователь, устанавливая VPN, считает, что он себя обезопасил, но провайдер сервиса может допустить утечку данных, — заявил он изданию.

По словам эксперта, такие сервисы в повседневной жизни не нужны, так как если человек не совершает преступлений, то ему нет необходимости скрывать что-либо при помощи VPN. Он также добавил, что обычный человек может легко ошибиться с выбором надёжной компании из тысяч предлагающих защищённое соединение.