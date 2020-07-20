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Путин объяснил, почему Украина не развивала Крым

По словам главы государства, украинское руководство было вынуждено забирать деньги из-за тяжёлой экономической ситуации.

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Видео © LIFE

Рабочий завода "Залив" в Керчи пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину, что на восстановление разрушенных при Украине мощностей требуются большие объёмы денежных средств. Глава государства объяснил, почему Киев не развивал Крымский полуостров.

Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, разговаривал с коллегами, в том числе из Правительства Украины. С последним премьером много раз говорил, ещё когда он был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, чего вы из Крыма деньги забираете-то", — сказал президент РФ.

По словам Путина, в ответ прозвучало, что у властей нет выбора: когда деньги генерируются, их направляют на развитие других регионов.

Они вынуждены были это делать, не потому что специально против Крыма работали, просто вынуждены это были делать в силу тяжёлой экономической ситуации. Поэтому всё приходило постепенно в упадок, это правда, но это не было целенаправленной работой какой-то, — отметил российский лидер.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении вернуться к обсуждению вопроса Крыма.

Полуостров стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

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