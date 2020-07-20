СКР решил освободить из-под ареста администратора паблика "Омбудсмен полиции" Худякова

Следственный комитет решил освободить из-под стражи администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Об этом рассказал адвокат фигуранта дела Максим Пашков.

— В течение ближайшего времени (один-два дня) Худяков будет освобождён из-под стражи, — приводит его слова ТАСС.

Защитник уточнил, что его подопечному назначили подписку о невыезде.

Напомним, основателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-сотрудника правоохранительных органов. Позднее в отношении него возбудили ещё три новых уголовных дела — два из них о распространении порнографии и ещё одно — о вымогательстве.