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СКР решил освободить из-под ареста администратора паблика "Омбудсмен полиции" Худякова

Ему назначили подписку о невыезде.

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

Следственный комитет решил освободить из-под стражи администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Об этом рассказал адвокат фигуранта дела Максим Пашков.

В течение ближайшего времени (один-два дня) Худяков будет освобождён из-под стражи, — приводит его слова ТАСС.

Защитник уточнил, что его подопечному назначили подписку о невыезде.

Напомним, основателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-сотрудника правоохранительных органов. Позднее в отношении него возбудили ещё три новых уголовных дела — два из них о распространении порнографии и ещё одно — о вымогательстве.

Худяков также обвиняется в распространении порнографии. Ранее он заявил, что держать его в СИЗО "за одну фотографию" негуманно.

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