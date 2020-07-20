Путин обсудил с вице-премьером Борисовым оздоровление предприятий ОПК

Президент РФ Владимир Путин провёл в Крыму рабочую встречу с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК, вице-премьер доложил также президенту о завершённом детальном обследовании состояния так называемого "Морского старта", который был приобретён компанией S7, — отметил Песков.

По его словам, Путин и Борисов обсудили вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер.

Напомним, также сегодня Владимир Путин принял участие в закладке нового универсального десантного корабля "Иван Рогов" на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Глава России подчеркнул, что новые корабли ощутимо укрепят потенциал Военно-морского флота РФ и повысят его стратегические возможности.