В Чите в ДТП с маршруткой пострадало 11 человек, из них двое детей — видео

Видео © VK / Регион-75 | Чита
В Чите при столкновении с иномаркой перевернулась маршрутка. Пострадало 11 человек, из них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
— Предварительно, на перекрёстке улиц Амурской и Ленинградской столкнулись Fiat Ducato и Toyota Probox. Маршрутный автобус опрокинулся, — говорится в сообщении.
Фото © VK / СЕЙЧАС В ЧИТЕ | Чита | Chita
По данным издания "Чита.ру", на месте аварии не работал светофор из-за порванного кабеля во время земляных работ, при этом они проводились без согласования с мэрией. На месте происшествия работают полицейские, причины ДТП выясняются.
Напомним, ранее смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Москве. Водитель совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате погибла женщина, ещё два человека пострадали. Лайф публиковал видео происшествия.
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