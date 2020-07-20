В Чите в ДТП с маршруткой пострадало 11 человек, из них двое детей — видео

В Чите при столкновении с иномаркой перевернулась маршрутка. Пострадало 11 человек, из них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

— Предварительно, на перекрёстке улиц Амурской и Ленинградской столкнулись Fiat Ducato и Toyota Probox. Маршрутный автобус опрокинулся, — говорится в сообщении.

По данным издания "Чита.ру", на месте аварии не работал светофор из-за порванного кабеля во время земляных работ, при этом они проводились без согласования с мэрией. На месте происшествия работают полицейские, причины ДТП выясняются.