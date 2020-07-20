Дегтярёв — о возвращении вывезенной отцом в США россиянки: Был мостиком между простым человеком и государственной машиной

Михаил Дегтярёв, назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сыграл роль в успешном возвращении на родину дочки жительницы Хабаровска Олеси Смирновой. Девочку в августе 2019 года из РФ в США вывез родной отец транзитом через Южную Корею.

— Лично я, наверное, отправил только больше десяти документов в разные инстанции, чтобы установить сначала местонахождение Виктории ну и впоследствии её вызволить из Соединённых Штатов. Моя роль была, в общем, как и прописано в конституции, быть мостиком между простым человеком и государственной машиной, — рассказывал Дегтярёв в эфире телеканала "Россия-1".

Он также отмечал, что вместе с семьёй живёт в РФ и не собирается никуда уезжать.

— Россия — самая большая, самая красивая страна. Здесь лучше всего жить и растить детей, могу сказать по себе, — говорил член ЛДПР.