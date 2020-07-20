Стреляет сигареты и репетирует поздравления. Кристина Асмус рассказала о своих странностях

Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам несколько интересных и немного странных фактов о себе. Как обратило внимание издание "Дни.ру", артистка в хорошей компании может позволить себе стрельнуть сигарету, при этом Асмус не курит, а только притворяется.

— В курилке театра, на съёмочной площадке или просто в большой компании я могу стрельнуть у кого-то сигарету и с умным видом поддерживать беседу. При этом, когда я типа затягиваюсь, я в основном отворачиваюсь, так как вообще не умею курить сигареты, — поделилась звезда.

Асмус также рассказала, что очень ответственно относится к перепискам даже в соцсетях и мессенджерах, поэтому большие сообщения очень долго проверяет и редактирует, предварительно создавая черновой вариант. Она также не стала скрывать, что время от времени забывает значение новых модных слов и ей приходится обращаться за помощью к Интернету.

Ответственно звезда относится и к поздравлениям. Она заранее составляет план речи, даже если звонит виновнику торжества по телефону. Асмус также рассказала, что часто пользуется калькулятором в примерочных. Это бывает в тех случаях, когда актриса берёт много вещей, чтобы подсчитать их общую стоимость.