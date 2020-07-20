Дмитрий Нагиев надел минимум одежды, и от увиденного женская часть Instagram потеряла дар речи

Популярный 53-летний актёр и ведущий Дмитрий Нагиев не просто так слывёт российским секс-символом. Возраст никак не сказывается на внешности артиста, который при удобном случае не прочь продемонстрировать плоды своих тренировок. В этот раз шоумен поделился фото, на котором предстал в одних лишь джинсовых шортах, сползших неприлично низко. Дерзости образу добавили коричневые ботинки на шнуровке.
Снимок Дмитрий подписал в свойственной для себя манере, повеселив подписчиков: "Минутка прекрасного для тех, кто не успел помереть молодым. Хорош, куманёк. Если лайкать не будете — хотя бы курсором поводите". Актёр приписал, что это фото из его собственного альманаха "Маленькие хитрости в сексе, если ты полноват". Хотя, судя по комментариям, полноты-то фанаты актёра и не заметили.
Крут, не отнять!
Liliapolozkova4
Божественное тело, вы, Дмитрий, — Аполлон!
Danis_simo2001
Классное фото!!!!😍
Xenia_rousopoulou
Нетрудно догадаться, что большинство восторженных комментариев принадлежат женской половине поклонников артиста. Мужская часть отнеслась с большей критикой к снимку, заметив, что фигура актёра непропорциональна, ноги суховаты, с коленями что-то не то и вообще Дмитрий им напомнил "лысого из Brazzers". Но мужчины зря переживают, сердце Дмитрия занято уже давно и прочно, хоть личность избранницы шоумен очень тщательно скрывает.
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