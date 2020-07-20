Дмитрий Нагиев надел минимум одежды, и от увиденного женская часть Instagram потеряла дар речи

Популярный 53-летний актёр и ведущий Дмитрий Нагиев не просто так слывёт российским секс-символом. Возраст никак не сказывается на внешности артиста, который при удобном случае не прочь продемонстрировать плоды своих тренировок. В этот раз шоумен поделился фото, на котором предстал в одних лишь джинсовых шортах, сползших неприлично низко. Дерзости образу добавили коричневые ботинки на шнуровке.

Фото © Instagram / nagiev.universal

Снимок Дмитрий подписал в свойственной для себя манере, повеселив подписчиков: "Минутка прекрасного для тех, кто не успел помереть молодым. Хорош, куманёк. Если лайкать не будете — хотя бы курсором поводите". Актёр приписал, что это фото из его собственного альманаха "Маленькие хитрости в сексе, если ты полноват". Хотя, судя по комментариям, полноты-то фанаты актёра и не заметили.

Фото © Instagram / nagiev.universal

Крут, не отнять! Liliapolozkova4

Божественное тело, вы, Дмитрий, — Аполлон! Danis_simo2001

Классное фото!!!!😍 Xenia_rousopoulou

Фото © Instagram / nagiev.universal