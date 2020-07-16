Стало известно, кто стал инициатором развода между Харламовым и Асмус

В конце июня среди расставшихся парочек российского и не только шоубизнеса появилась ещё одна — Гарик Харламов и Кристина Асмус. Хоть среди поклонников пары уже ходили слухи, что расставание не за горами, но этому событию всё же многие удивились. В своих обращениях к фанатам и Кристина, и Гарик заявили, что расстаются друзьями, а причина развода вовсе не в карантине или фильме "Текст". Но у поклонников были свои подозрения на этот счёт.

Фото © Instagram / asmuskristina

Пара долго отводила глаза фанатам, заявляя, что подать на развод надумала Кристина, а после — что это было общее решение. Но, судя по документам, которые опубликовал телеграм-канал Mash, инициатором развода стал именно 39-летний Гарик Харламов, к которому на просторах Сети приклеилась обидная кличка Куколд ("Рогоносец"). И теперь в непричастность фильма "Текст" верить сложнее, ведь после откровенной сцены Кристины с Иваном Янковским, в соцсетях по отношению к Харламову началась настоящая травля.

Фото © Telegram / Mash

Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу Гарик Харламов

Фото © Instagram / asmuskristina