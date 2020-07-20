Ники Минаж беременна от мужа, который отсидел 11 лет в тюрьме за попытку изнасилования и убийство

Популярная певица Ники Минаж объявила о беременности, выложив новые фото в "Инстаграме". 37-летняя артистка ждёт своего первенца от мужа Кеннетта Петти, который отсидел в тюрьме одиннадцать лет за попытку изнасилования и непредумышленное убийство. Впрочем, это нисколько не смутило Ники. И она всё равно решилась на материнство. В честь этого она устроила яркую фотосессию, где продемонстрировала округлившийся живот.
В комментариях рэпершу засыпали поздравлениями, которых за час оказалось более 200 тысяч. Впрочем, слухи о скором пополнении в семье появились ещё в феврале. Тогда Ники выложила видео, на котором Кеннетт поглаживает ей живот. А в прошлом году артистка заявила, что мечтает родить ребёнка.
Со своим нынешним супругом Минаж встречается уже около двух лет. Певицу нисколько не смущают его судимости, поскольку они дружат с самого детства, когда она ещё жила в Куинсе. А по поводу обвинения в попытке изнасилования Ники написала в "Инстаграме": "Ему было 15 лет, ей было 16... Они встречались. Иди вон, Интернет. Ты не сможешь управлять моей жизнью. Даже я не могу управлять своей жизнью".
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