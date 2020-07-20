Ники Минаж беременна от мужа, который отсидел 11 лет в тюрьме за попытку изнасилования и убийство

Популярная певица Ники Минаж объявила о беременности, выложив новые фото в "Инстаграме". 37-летняя артистка ждёт своего первенца от мужа Кеннетта Петти, который отсидел в тюрьме одиннадцать лет за попытку изнасилования и непредумышленное убийство. Впрочем, это нисколько не смутило Ники. И она всё равно решилась на материнство. В честь этого она устроила яркую фотосессию, где продемонстрировала округлившийся живот.

Фото © Instagram / nickiminaj

В комментариях рэпершу засыпали поздравлениями, которых за час оказалось более 200 тысяч. Впрочем, слухи о скором пополнении в семье появились ещё в феврале. Тогда Ники выложила видео, на котором Кеннетт поглаживает ей живот. А в прошлом году артистка заявила, что мечтает родить ребёнка.

Фото © Instagram / nickiminaj