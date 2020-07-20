Иммунолога рассмешила идея ношения масок на улице

Риск заразиться коронавирусной инфекцией на открытом воздухе минимален, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Специалист назвал избыточными меры, при которых улицы для предотвращения дальнейшего распространения CoViD-19 обрабатывают хлоркой.

— Дезинфекция хлоркой улиц и лавочек — это смешно. Мы, наоборот, способствуем развитию устойчивых форм, — пояснил иммунолог.

По словам Жемчугова, носить защитные маски на улицах и пляжах также не стоит. Из-за ветра, который всё уносит, сложно получить заражающую дозу вируса.

— На улице, на пляже ношение масок — это смешно. Другое дело — находиться в помещении при скоплении людей, там маски нужны, — сказал доктор медицинских наук.

Он отметил, что для защиты работников и пассажиров в общественном транспорте следует на полную мощность включать систему вентиляции. Иммунолог добавил, что люди не должны скапливаться в вагонах.