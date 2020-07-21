Дегтярёв: Конкурировать на выборах с Фургалом, если его оправдают, не собираюсь

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что, если экс-лидера региона Сергея Фургала оправдают, он не собирается конкурировать с ним на выборах нового главы края.

— Если Сергея Ивановича оправдают — мы должны это проговорить с хабаровчанами — выборы у нас теоретически могут быть в сентябре 2021 года, и он сможет в них принять участие по срокам, я конкурировать с ним не собираюсь, вещи собираю и уезжаю, — сказал Дегтярёв.

Он также отметил, что если его семья примет решение переехать в Хабаровск, то он, возможно, останется. Врио губернатора также рассказал, что в случае, если Фургала не оправдают, "будет решать", подчеркнув, что в регионе есть "чем заняться, кроме как обсуждать будущие выборы".

Дегтярёв сообщил, что не имеет права комментировать вопросы следствия и будущего судебного разбирательства. Он также напомнил, что два созыва отработал вместе с Фургалом и хорошо его знает, а также пожелал удачи.

— Это мой товарищ, коллега… Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась, — подчеркнул врио губернатора.

Ранее Дегтярёв сообщил, что пока вопрос его участия в выборах не рассматривается.

Напомним, 20 июля президент РФ назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности.