Песков объяснил выбор кандидатуры Дегтярёва при назначении врио Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что при назначении Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края российский лидер Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.

Представитель Кремля подчеркнул, что безусловно при назначении врио главы края президент России учитывал мнение жителей региона. Он также отметил, что Дегтярёв был не единственным кандидатом на этот пост, но теперь это уже не важно.