Песков объяснил выбор кандидатуры Дегтярёва при назначении врио Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что при назначении Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края российский лидер Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
— Главным образом Путин основывался на обеспечении бесперебойной работы властей, — отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что безусловно при назначении врио главы края президент России учитывал мнение жителей региона. Он также отметил, что Дегтярёв был не единственным кандидатом на этот пост, но теперь это уже не важно.
Напомним, накануне Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион. Дегтярёв оценил обстановку в регионе, отметив, что готов работать днём и ночью.
Лента новостей
Подсказка тем, кто идёт в отпуск. В Подмосковье появилась надпись размером с 16 футбольных полей
сегодня в 10:59
20 тысяч рублей за лезгинку на МКАД. Суд оштрафовал новоиспечённого мужа, устроившего танцы на проезжей части
сегодня в 10:55
Юрий Антонов отреагировал на сообщения о госпитализации: Всё в порядке
сегодня в 10:53