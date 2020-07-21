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Песков объяснил выбор кандидатуры Дегтярёва при назначении врио Хабаровского края

Представитель Кремля отметил, что безусловно учитывалось мнение жителей региона.

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Михаил Дегтярёв. Фото © Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что при назначении Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края российский лидер Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.

Главным образом Путин основывался на обеспечении бесперебойной работы властей, — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что безусловно при назначении врио главы края президент России учитывал мнение жителей региона. Он также отметил, что Дегтярёв был не единственным кандидатом на этот пост, но теперь это уже не важно.

Напомним, накануне Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион. Дегтярёв оценил обстановку в регионе, отметив, что готов работать днём и ночью.

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