"Толкали, пинали, таскали за волосы". Сбежавшая из "Дома-2" челябинка пожаловалась на насилие на проекте

Жительница Челябинской области Ирина Наумова, ставшая недавно участницей реалити-шоу "Дом-2", пожаловалась на насилие на проекте и рассказала, что еле сбежала с телестройки. Об этом сообщает Znak.com.

Отмечается, что 23-летняя девушка в период самоизоляции осталась без работы и вынужденный отпуск решила провести на проекте. Ей удалось пройти все кастинги, и уже в начале мая она оказалась среди участников. Ирина очень быстро влилась в коллектив и вошла в топ популярных участников, у неё даже появилась группа поклонников, но спустя какое-то время девушка решила покинуть съёмки, однако ей этого не разрешили.

Ирина рассказывает, что чувствовала себя как в клетке. Её поселили в домик с другим участником проекта и заперли там на ночь. Испугавшись, девушка выломала окно и выбралась, после чего вызвала такси. Но на улице её задержали сотрудники телестройки.

— Восемь мужчин, как мячик, бросают тебя из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо, — рассказала Наумова, отметив, что отпустили её только после того, как она вызвала полицию.