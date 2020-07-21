Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярёва

Накануне Владимир Путин назначил политика врио главы Хабаровского края.

Государственная дума на пленарном заседании приняла решение о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярёва в связи с его новым назначением — врио губернатора Хабаровского края.

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи после ухода Дегтярёва возглавил депутат от ЛДПР Борис Пайкин.