Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярёва
Накануне Владимир Путин назначил политика врио главы Хабаровского края.
Государственная дума на пленарном заседании приняла решение о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярёва в связи с его новым назначением — врио губернатора Хабаровского края.
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи после ухода Дегтярёва возглавил депутат от ЛДПР Борис Пайкин.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион. Дегтярёв оценил обстановку в регионе, отметив, что готов работать днём и ночью.