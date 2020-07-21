Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июля 2020, 12:24

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярёва

Накануне Владимир Путин назначил политика врио главы Хабаровского края.

Государственная дума на пленарном заседании приняла решение о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярёва в связи с его новым назначением — врио губернатора Хабаровского края.

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи после ухода Дегтярёва возглавил депутат от ЛДПР Борис Пайкин.

"Признаюсь в любви всем хабаровчанам". Дегтярёв рассказал, чем займётся в новой должности — видео

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион. Дегтярёв оценил обстановку в регионе, отметив, что готов работать днём и ночью.

BannerImage
Анастасия Иванова
  • Новости
  • Михаил Дегтярев
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar