Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярёва

Накануне Владимир Путин назначил политика врио главы Хабаровского края.

190
Post cover

Государственная дума на пленарном заседании приняла решение о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярёва в связи с его новым назначением — врио губернатора Хабаровского края.

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи после ухода Дегтярёва возглавил депутат от ЛДПР Борис Пайкин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион. Дегтярёв оценил обстановку в регионе, отметив, что готов работать днём и ночью.

Выбор редакции

Loading...