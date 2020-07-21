Врио губернатора Дегтярёв оценил обстановку в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв выразил уверенность в том, что на улицы городов региона придут мир и согласие. Он поблагодарил сотрудников краевого правительства, силовых структур и федеральных органов власти за сохранение стабильной ситуации.

Врио главы региона пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи".

— Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае. Готов с вами работать днём и ночью, — подчеркнул Дегтярёв.

Врио губернатора отметил, что власти должны объединиться в решении волнующих людей социальных задач и проблем.

— Важно, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, жители своевременно получали причитающиеся социальные гарантии и льготы, — приводит слова Дегтярёва пресс-служба губернатора и правительства края.