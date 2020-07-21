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В Москве двое мигрантов изнасиловали 16-летнюю девочку. С одним из них она выпивала

Перед тем как надругаться над пострадавшей, мужчины её избили.

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Фото © Shutterstock

В Москве двое мужчин избили и изнасиловали 16-летнюю девочку. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, несовершеннолетняя выпивала в кафе с 25-летним приятелем, где ей внезапно стало плохо. Очнулась она в незнакомой квартире, частично без одежды. Пострадавшая рассказала своему другу о произошедшем, он и заявил в полицию.

Оперативники выяснили, что преступление совершено в квартире в Колпачном переулке. Двое мужчин — "друг" девочки и его 29-летний знакомый — подвергли потерпевшую избиению, после чего поочерёдно изнасиловали её. Подозреваемые — оба уроженца Душанбе — задержаны и полностью изобличены в содеянном, — говорится в сообщении.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про таксиста из Омска, который изнасиловал 21-летнюю пассажирку и украл у неё золотое кольцо. Его вину следователям удалось доказать при помощи полиграфа.

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