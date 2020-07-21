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А где же яблоки? "Росконтроль" назвал лучшие марки ванильной пастилы

Эксперты отметили, что нашли заявленное в составе яблочное сырьё лишь в двух образцах сладостей.

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Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Специалисты "Росконтроля" проверили несколько брендов ванильной пастилы и назвали лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.

В лабораторию отправились образцы марок "Ударница / Шармэль", "Каждый день", "Красная цена", "Д" / "Сласти для счастья", Lucky day, Aro, "Белёвские сладости".

Согласно этикеткам, во всей участвовавшей в эксперименте пастиле содержались яблоки, но специалисты их не нашли. Яблочное сырьё выявили только в продукции "Ударницы" и "Д". В "Росконтроле" подчеркнули, что остальные производители обманывают покупателей.

"Каждый день", "Красная цена", Lucky day, Aro, "Белёвские сладости" отправляются в список товаров с замечаниями за обман потребителя — в них практически нет яблок,подчеркнули в организации.

Также в ходе исследования выяснилось, что в пастиле Aro, ЭДЭ / "Сласти для счастья" и Lucky day содержится консервант — сорбиновая кислота.

По итогам проверки эксперты отметили, что все сладости соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим и физико-химическим показателям, так что в этот раз в чёрный список никто из производителей не попал. К покупке "Росконтроль" рекомендует пастилу "Шармэль" и "Сласти для счастья".

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