А где же яблоки? "Росконтроль" назвал лучшие марки ванильной пастилы

Специалисты "Росконтроля" проверили несколько брендов ванильной пастилы и назвали лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
В лабораторию отправились образцы марок "Ударница / Шармэль", "Каждый день", "Красная цена", "Д" / "Сласти для счастья", Lucky day, Aro, "Белёвские сладости".
Согласно этикеткам, во всей участвовавшей в эксперименте пастиле содержались яблоки, но специалисты их не нашли. Яблочное сырьё выявили только в продукции "Ударницы" и "Д". В "Росконтроле" подчеркнули, что остальные производители обманывают покупателей.
— "Каждый день", "Красная цена", Lucky day, Aro, "Белёвские сладости" отправляются в список товаров с замечаниями за обман потребителя — в них практически нет яблок, — подчеркнули в организации.
Также в ходе исследования выяснилось, что в пастиле Aro, ЭДЭ / "Сласти для счастья" и Lucky day содержится консервант — сорбиновая кислота.
По итогам проверки эксперты отметили, что все сладости соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим и физико-химическим показателям, так что в этот раз в чёрный список никто из производителей не попал. К покупке "Росконтроль" рекомендует пастилу "Шармэль" и "Сласти для счастья".